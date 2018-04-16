Курс евро к доллару слегка снижается

Курс евро к доллару в понедельник открыл торги небольшим снижением на фоне геополитической напряженности, связанной с ударами США, Франции и Великобритании по Сирии, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 01:13 (GMT+4) курс евро к доллару опускался на 0,02 процента, до 1,2328 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался на 0,08 процента, до 107,50 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03 процента, до 89,77 пункта.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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