Делегация «Узтекстильпром» посетила текстильные объекты в Турции

9-11 апреля 2018 года делегация ассоциации «Узтекстильпром» посетила города Кахраманмараш и Стамбул (Турция). Об этом в среду сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Узтекстильпром».

В рамках визита обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в текстильной отрасли.

Члены узбекской делегации посетили производственные площадки ведущих текстильных предприятий «Temsan», «Kipas Holding», «Balsuyu Mensucat», «Nartex tekstil» и ознакомились с производственными предприятиями г. Кахрамонмараш который является текстильным центром Турции.

Кроме того, проведены переговоры с рядом текстильных компаний Турции, в ходе которых представители узбекской делегации проинформировали присутствующих о социально-экономическом развитии Республики Узбекистан, проводимых реформах в стране, а также гарантиях, льготах и преференциях для иностранных инвестиций и мерах правительства страны по улучшению инвестиционного климата, в том числе в текстильной отрасли.

По итогам состоявшегося визита между Ассоциацией «Узтекстильпром» и турецкими компаниями достигнуты предварительные договоренности о подписании более 5 Меморандумов на общую сумму около 90,0 миллионов долларов.

В частности, между Ассоциацией «Узтекстильпром» и компанией «Demez Oglu» (производитель и поставщик таких известных брендов, как «Moschino», «Versace», «Dolce&Gabbana», «Aeronautica») обсуждены вопросы создания Центра оптовой (полу-оптовой) торговли текстильной и швейно-трикотажной продукции «TEXTILKENT» по опыту аналогичных центров в Турции и Европе.

В концепции проекта предусматривается строительство мини-городка с современными складскими, офисными и демонстрационными помещениями для привлечения иностранных (турецких) торговых компаний (держателей брендов, крупных розничных сетей), а также узбекским производителям текстиля. Центр позволит обслуживать и внутренний рынок в качестве отраслевой площадки для кооперационных связей, но в основном для поставок на экспорт, в городке будут предоставляться услуги сертификации, логистики и финансового сопровождения, а также экспериментальные цеха для пошива коллекций.

Также состоялись переговоры с Председателем Ассоциации производителей готовой одежды Турции. (Ассоциация основана в 1976 году, насчитывает более 400 ассоциированных членов, лидеров в турецкой швейной промышленности).

По итогам достигнуты договорённости об укреплении двустороннего сотрудничества путем создания рабочей группы из представителей Ассоциации «Узтекстильпром» и Ассоциации производителей готовой одежды Турции для организации семинаров,

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