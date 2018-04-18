Скажется ли падение курса рубля на азербайджанском манате?

18 апреля 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавнее удешевление российского рубля не окажет прямого влияния на национальную валюту Азербайджана, сказал Trend и Azernews глава отдела валютной стратегии Saxo Bank Джон Харди.

Российский рубль начал удешевляться на фоне объявленных шестого апреля очередных санкций США. Под прицел попали крупные российские бизнесмены, в том числе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель ВТБ Андрей Костин. В итоге курс рубля по отношению к доллару перепрыгнул отметку в 60 рублей и сейчас составляет около 61,4 RUB/USD.

По словам Харди, удешевление рубля было достаточно слабым, чтобы оказать влияние на экономику таких стран, как Азербайджан. В частности, эксперт объясняет это тем, что цены на нефть все еще находятся на высоком уровне.

Комментируя дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке РФ, он отметил, что удивился бы, если курс рубля укрепится до отметки ниже 60 рублей за доллар, даже если исчезнет угроза дальнейших санкций.

После этого недавнего эпизода и риска дальнейших геополитических конфронтаций, продолжил Харди, международные инвесторы будут медленно избавляться от российских активов, желая избежать риска будущих санкций.

“Но без дальнейших санкций или внезапного падения цен на нефть, я бы еще сказал, что рубль вряд ли ослабнет дальше нынешней отметки. Курс будет варьироваться в пределах 60-64 рублей за доллар, что вряд ли повлияет на азербайджанский манат”, - подытожил эксперт.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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