Значение индикатора KazPrime стабильно

19 апреля 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,33 процента годовых, по результатам фиксинга на 19 апреля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Казахстане наблюдается умеренный рост цен на бензин
Энергетика 12:45
ЕБРР и «КазТрансГаз» будут сотрудничать в вопросе реформирования энергосектора Казахстана
Энергетика 10:22
Внесены изменения в договор между США и Казахстаном о транзите грузов в Афганистан
Казахстан 10:19
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 18 апреля 17:49
Увеличился экспорт из Северо-Казахстанской области в Россию и Кыргызстан
Бизнес 18 апреля 17:25
Узбекские Авиалинии принимают участие на туристической выставке в Алматы
Туризм 18 апреля 16:07
«Эйр Астана» объявляет тендер на предоставление консультационных услуг
Тендеры 18 апреля 14:53
В каких сферах Казахстан и Республика Корея расширяют сотрудничество?
Бизнес 18 апреля 13:07
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана продолжает понижаться
Бизнес 18 апреля 12:14
Турция и Казахстан обсудят стратегическое партнерство
Турция 18 апреля 11:11
В тройке лучших: россияне выбирают Баку, Астану и Минск для турпоездок
Туризм 18 апреля 10:10
Регионы Туркменистана и Казахстана налаживают прямые экономические связи
Бизнес 18 апреля 09:38
Путин и Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 17 апреля 17:47
Неизвестные люди срывают автобусный рейс Алматы-Ташкент
Узбекистан 17 апреля 17:44
МВФ прогнозирует рост ВВП Казахстана
Бизнес 17 апреля 17:41
Кыргызстан увеличил экспорт в страны ЕАЭС
Бизнес 17 апреля 17:14
Увеличился товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС
Бизнес 17 апреля 14:54
Туркменистан и Казахстан демонстрируют всему миру пример дружбы и добрососедства
Туркменистан 17 апреля 13:41