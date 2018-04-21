Минналогов и Госкомтаможни Азербайджана будут проводить совместный контроль над импортом товаров для третьих лиц

21 апреля 2018 01:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам и Госкомтаможни Азербайджана в пятницу подписали Протокол соглашения «О надзоре за деятельностью лиц, осуществляющих импорт товаров для третьих лиц», сообщили Trend в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, целью соглашения является обеспечение соблюдения требований законодательства лицами, осуществляющими импорт товаров для третьих лиц, выполнения ими в полном объеме налоговых обязательств, а также защита конкурентной среды субъектов предпринимательства.

В документе подчеркивается, что в Азербайджане реализуются устойчивые экономическая политика и реформы, включая крупномасштабные концепции, приняты социальные и экономические стратегии и программы.

Кроме того, отмечена важная роль в развитии экономики страны придания большей прозрачности экономическим отношениям, надлежащего определения налогоплательщиками своих налоговых обязательств и повышения уровня их добровольного соблюдения. В протоколе указывается на то, что это служит целям устранения случаев уклонения от налогообложения, а также обеспечению полного и своевременного сбора бюджетных поступлений на фоне осуществляемых реформ.

В то же время заявлено, что в целях надлежащего определения налоговых обязательств необходимо обеспечение получения данных о фактических владельцах импортированных товаров, прозрачности учета объектов налогообложения, а также учета доходов и расходов налогоплательщиков.

Старт выполнению задач, предусмотренных в протоколе, будет дан в ближайшие дни.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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