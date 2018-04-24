В Азербайджане дешевеют цены на основные драгметаллы

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Стоимость золота и других основных драгоценных металлов в Азербайджане снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, по сравнению с понедельником цена на золото снизилась на 12,988 маната, до 2255,339 маната за тройскую унцию, серебра - на 0,6679 маната, до 28,373 маната, платины - на 10,353 маната, до 1566,397 маната, палладия - на 79,8915 маната, до 1677,4835 маната.
|
Название
|
24.04.18
|
23.04.18
|
Золото
|
XAU
|
2255,339
|
2268,327
|
Серебро
|
XAG
|
28,373
|
29,0409
|
Платина
|
XPT
|
1566,397
|
1576,75
|
Палладий
|
XPD
|
1677,4835
|
1757,375
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