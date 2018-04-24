В Азербайджане дешевеют цены на основные драгметаллы

24 апреля 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - Стоимость золота и других основных драгоценных металлов в Азербайджане снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, по сравнению с понедельником цена на золото снизилась на 12,988 маната, до 2255,339 маната за тройскую унцию, серебра - на 0,6679 маната, до 28,373 маната, платины - на 10,353 маната, до 1566,397 маната, палладия - на 79,8915 маната, до 1677,4835 маната.

Название

24.04.18

23.04.18

Золото

XAU

2255,339

2268,327

Серебро

XAG

28,373

29,0409

Платина

XPT

1566,397

1576,75

Палладий

XPD

1677,4835

1757,375

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