Оглашены планы по разработке крупного золоторудного месторождения в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года будет готов документ по технико-экономическому обоснованию сульфидной фазы в рамках эксплуатации месторождения "Човдар", расположенного в Дашкесанском районе Азербайджана.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил председатель правления государственной компании AzerGold Закир Ибрагимов.

"На данный момент на месторождении "Човдар" мы осуществляем добычу цветных и драгоценных металлов. Эксплуатация открытого азербайджанскими геологами в 1998 году месторождения состоит из двух фаз: наземная (оксидная) и подземная (сульфидная) фазы. В настоящее время ЗАО "AzerGold" осуществляет наземную стадию добычи, которая продлится до 2021 года, после чего последует сульфидная фаза эксплуатации месторождения. В рамках сотрудничества с международной консалтинговой компанией до конца текущего года будет готов документ по технико-экономическому обоснованию сульфидной фазы. По нашим предварительным прогнозам, сульфидная фаза эксплуатации Човдарского месторождения продлится не менее пяти лет", - сказал Ибрагимов.

По его словам, параллельно ЗАО ведет разведывательные работы с целью выявления потенциально перспективных месторождений полезных ископаемых.

"В частности, на ближних и дальних флангах месторождения "Човдар" производятся наружные испытательные работы, осуществляются геофизические исследования на близлежащих перспективных территориях. В результате осуществляемых испытательных работ в семи километрах от месторождения "Човдар" был обнаружен перспективный участок Агйохуш. На данном участке уже ведутся комплексные геологические исследования", - отметил председатель правления ЗАО.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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