В Баку пройдет форум по управлению персоналом при поддержке Международного банка Азербайджана

25 апреля 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) выступит в роли главного спонсора «Human Capital Forum – 2018», который пройдет четвертого мая. Организаторами мероприятия являются Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и HR Society.

Мероприятие содействует профессиональному развитию специалистов по работе с кадрами и обмену опытом между ними, ознакомлению участников форума с новшествами в этой сфере и проведению оценки возможностей их применения в Азербайджане, а также на мотивацию к постоянной работе в этом направлении.

Основными участниками конференции станут HR менеджеры, члены общества HR Society, специалисты по управлению кадрами, профессиональные тренеры и консультанты.

Форум состоит из двух панелей, в рамках которых местные и иностранные спикеры обсудят 10 различных тем и поделятся с аудиторией своим опытом. Они охватят такие темы, как цифровой HR, роль HR менеджеров в формировании человеческого капитала, инструменты оценки и основные критерии удовлетворенности работников, эффективность отношений между управляющим и сотрудником, возможности использования четырехсекторной поведенческой модели DISC при оценке типов поведения и общения людей, международные тренды в сфере управления кадрами и прочее. Помимо презентаций на форуме также запланировано участие волонтеров и демонстрация практических моделей.

Помимо Международного банка Азербайджана, являющегося главным спонсором форума, компания “Prospect ERP” также является бронзовым партнером мероприятия. Организационную поддержку также оказали сайт BBN.az, “Yapı Kredi Bank” Azerbaijan, PwC, KPMG, HAY Group, ООО Antaris, “İş Kavramları Danışmanlık”.

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