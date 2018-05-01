АБР предоставит Таджикистану многомиллионный грант

1 мая 2018 09:38 (UTC+04:00)

Азиатский банк развития предоставит Таджикистану 90 миллионов долларов для реабилитации автодороги Душанбе-Бохтар (бывший Курган-Тюбе). Соответствующее грантовое соглашение подписано 30 апреля, в Душанбе, передаёт таджикское ИА «Азия-Плюс».

Соглашение подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и постоянный представитель Азиатского банка развития в Таджикистане Прадип Сривастава, сообщает постоянное представительство банка в Душанбе.

«Дорога Душанбе – Бохтар, по которой проезжают около 10 тысяч машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2, 5 и 6 по программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что улучшение участка, протяженностью 40 км от Чашмасорона до Бохтар (Курган-Тюбе) включает расширение дороги с двух до четырех полос, нанесение нового дорожного покрытия и строительство современных средств безопасности дорожного движения.

Грант также поддержит программу министерства транспорта по улучшению безопасности дорожного движения национальной дорожной сети, что может включать улучшение существующих туннелей, перекрёстков, опасных мест и поврежденных участков покрытия. Ожидается, что проект будет завершен к 2023 году.

До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около 1,6 миллиарда долларов в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

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