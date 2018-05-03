Кыргызстан запустит экспорт мяса в Китай

3 мая 2018 12:23 (UTC+04:00)

Кыргызстан будет экспортировать в Китай говядину и баранину. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов, передают кыргызские СМИ.

По его словам, с Китаем подписали четыре протокола на экспорт мяса. «Мы будем отправлять и продукты из говядины, баранины, курятины», — отметил Калысбек Жумаканов.

Он подчеркнул, что Кыргызстан уже экспортирует мясо в Иран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Казахстан увеличит количество торговых представительств за рубежом
Бизнес 12:21
Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах
США 11:28
Узбекистан наращивает экспортный потенциал текстильной промышленности
Бизнес 10:44
Узбекские текстильные предприятия осуществят прямые поставки на все континенты
Бизнес 10:32
Госдолг Кыргызстана достигнет более 50 процентов ВВП
Бизнес 10:30
Трамп сообщил о прибытии делегации США в Китай для переговоров по торговле
США 09:15
Главы МИД Китая и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Китай 04:11
Световое шоу с 1374 дронами в Китае попало в книгу рекордов Гиннесса
Китай 2 мая 18:23
США пытаются дискредитировать инициативу России и КНР по СВПД
США 2 мая 17:40
ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли
Экономика 2 мая 15:55
"Белгоспищепром" планирует начать поставки сахара в Китай в 2018 году
Беларусь 2 мая 15:47
В Кыргызстан прибудут эксперты Корейской ассоциации импортеров
Бизнес 2 мая 15:20
Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
Китай 2 мая 15:07
В МИД КНР уверены, что саммит Китая, Южной Кореи и Японии укрепит мир в регионе
Китай 2 мая 13:36
Китай надеется на конструктивность предстоящих торговых переговоров с США
Китай 2 мая 13:31
МИД КНР не подтвердил и не опроверг информацию о возможной встрече Ван И с Ким Чен Ыном
Китай 2 мая 13:04
Макрон пообещал проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе
Европа 2 мая 11:01
В КНР рассказали о ходе работы над созданием российско-китайского самолета
Китай 2 мая 10:57