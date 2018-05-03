Кыргызстан запустит экспорт мяса в Китай

Кыргызстан будет экспортировать в Китай говядину и баранину. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов, передают кыргызские СМИ.

По его словам, с Китаем подписали четыре протокола на экспорт мяса. «Мы будем отправлять и продукты из говядины, баранины, курятины», — отметил Калысбек Жумаканов.

Он подчеркнул, что Кыргызстан уже экспортирует мясо в Иран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.