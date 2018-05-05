Минналогов: Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане подлежат налогообложению

Отметим, что популярным вариантом заработка на криптовалютном рынке страны, по мнению экспертов, является купля-продажа криптовалют. Стремительный рост на рынке наблюдался с мая по декабрь 2017 года. По мнению директора и основателя компании Crypto Consulting Эльнура Гулиева, в этот период извлечь выгоду можно было, вложив даже 10 долларов в любую криптовалюту. Однако подобная ситуация повторяется не так часто и прежде чем проводить операции по купли-продажам необходимо обладать определенными знаниями и навыками, чтобы заранее предугадывать то, какие криптовалюты могут повыситься в цене, а какие подешевеют.

Самым простым вариантом сейчас является покупка Bitcoin и выжидать момента повышения их стоимости для перепродажи. Этот вариант все еще работает. Однако трудно сказать до каких пор это будет продолжаться, считает Эльнур Гулиев.