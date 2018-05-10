ЕБРР улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана (версия 2)

10 мая 2018 10:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана на 2018 год с двух до 2,5 процента, следует из обновленного отчета банка Regional Economic Prospects.

На 2019 год банк прогнозирует рост в 3,5 процента.

ЕБРР отмечает общее улучшение экономических условий в стране.

Так, авторы отчета напоминают, что в первом квартале 2018 года экономический рост в стране ускорился до 2,3 процента в годовом исчислении, чему способствовало увеличение ненефтяного ВВП на 2,9 процента.

Отмечается, что годовая инфляция в стране упала с 12,9 в 2017 году до четырех процентов в первом квартале 2018 года, а счет текущих операций перешел от дефицита к профициту.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) недавно снизил ставку рефинансирования в два раза с 15 процентов в феврале 2018 года до 11 процентов в апреле 2018 года.

“Официальные валютные резервы Центрального банка увеличились с четырех миллиардов долларов в декабре 2016 года до 5,5 миллиарда долларов в марте 2018 года. По состоянию на первый квартал 2018 года совокупные активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) и международные валютные резервы ЦБА составили 43,1 миллиарда долларов, что примерно эквивалентно ВВП страны в 2017 году”, - говорится в отчете.

Что касается региона в целом, то по данным ЕБРР, экономика стран Восточной Европы и Кавказа продолжит рост в 2018 и 2019 годах. Причем средний рост ускорится с 2,3 процента до трех процентов в 2018 году и далее до 3,3 процента в 2019 году.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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