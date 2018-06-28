Азербайджанский AtaBank возобновляет кампанию по стимулированию безналичных расчетов

28 июня 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кампания «Оплати безналично, получи наличными» от ОАО AtaBank начинается снова.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, «Оплати безналично, получи наличными» – это шанс для держателей карт любых местных банков выиграть деньги от AtaBank. В лотерее могут принимать участие резиденты, осуществляющие безналичные операции посредством карт, выпущенных любым действующим банком в Азербайджане, при использовании POS-терминалов, установленных AtaBank на различных торговых, общественно-бытовых и обслуживающих объектах.

Пользователи платежных карт получают один лотерейный купон за каждый представленный чек или чеки на общую сумму 25 манатов. Именно этот купон дает вам шанс стать победителем и выиграть один из тысячи призов.

Для получения купонов мгновенной стимулирующей лотереи пользователи карт должны собрать все чеки об оплате через POS-терминалы AtaBank в течение календарного месяца и представить их в любой филиал или отделение банка.

Кампания стартовала первого июня 2018 года и будет продолжаться до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что кампания посвящена двадцатипятилетнему юбилею банка.

AtaBank является высокотехнологичным универсальным aзербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом.

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