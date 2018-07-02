Оглашены сроки открытия первого торгового дома Азербайджана в ЕС

БАКУ /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Латвии будет открыт до конца июля, сказал в понедельник исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на очередном заседании Клуба экспортеров.

"Это будет первый торговый дом Азербайджана в странах Европейского союза, что показывает направление расширения нашего экспорта", - сказал Абдуллаев.

Абдуллаев отметил, что в настоящее время функционируют торговые дома Азербайджана в Беларуси и Украине, а до конца года их число будет увеличено.

"До конца года мы планируем открыть винный дом в Китае и еще несколько торговых домов в различных регионах Китая. Кроме того, планируется открытие торговых домов Азербайджана в ОАЭ и ряде других стран", - сказал Абдуллаев.

Коммерческий регистр предприятий Латвии зарегистрировал ООО "Торговый дом Азербайджана" в декабре прошлого года.

ООО создается с целью управления Торговым домом Азербайджана в Латвии.

Торговый дом будет поддерживать продвижение азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan в Латвии, маркетинговые исследования, участие в выставках в рамках единого стенда и другую деятельность, связанную с продвижением азербайджанских товаров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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