Участники финцентра «Астана» будут иметь доступ к капиталу всего мира

БАКУ/Trend/ - Участники Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) будут иметь доступ к капиталу всего мира.

Как сообщает пресс-служба главы государства Акорды, об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе выставки цифровизации, приуроченной к открытию МФЦА.

Выставку также посетили президенты Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана - Эмомали Рахмон и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.

Назарбаев отметил, что одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий.

«Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. Здесь созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Вчера мы дали старт работе Бирже МФЦА, которая располагает современной высокотехнологичной инфраструктурой. В её деятельности уже принимают участие американская биржа НАСДАК и Шанхайская фондовая биржа, - сказал президент Казахстана.

В ходе презентации был продемонстрирован ряд проектов, направленных на создание благоприятной экосистемы для развития и продвижения инновационных финансовых технологий в Казахстане. В частности, e-Justice (система цифрового правосудия МФЦА), цифровая криптобиржа, депозитарий для криптовалюты, финансовый супермаркет, центр кибербезопасности, исламские финансовые технологии, международная стартап программа и другие проекты.

Отметим, что Международный финансовый центр «Астана» - это финансовый хаб для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.

Основные направления деятельности МФЦА - развитие рынка капитала, управление активами, управление активами состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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