Каждому по платежной карте!

10 июля 2018 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях повышения качественного уровня обслуживания клиентов Kapital Bank продолжает внедрять целый ряд инновационных услуг. Банк упростил условия по платежным картам и предлагает их клиентам на бесплатной основе. Таким образом, при минимальном первоначальном взносе 20 манатов клиент становится владельцем карты Visa от Kapital Bank, сроком на два года. Первоначальная сумма может быть использована владельцем карты в любое время.

Kapital Bank является членом международной платежной системы Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Следует отметить, что на данный момент Kapital Bank имеет около трех миллионова держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессингового центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 POS-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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