В Узбекистане будет создана компания по строительству объектов в секторе образования

18 июля 2018 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будет создана единая компания, которая будет заниматься разработкой техзаданий и оценкой строительства, реконструкции и ремонта школ, передаёт "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам реформирования и развития системы общего среднего образования, которое прошло сегодня, 17 июля, в Ташкенте.

Решение о создании единой компании принято "в целях качественного выполнения строительных, ремонтных и реконструкционных работ в школах".

"Необходимо поднять качество общего среднего образования на новый этап. При этом исходя из того, какие навыки будет получать учащийся в каждом классе, нужно пересмотреть государственные образовательные стандарты и учебные планы. Предстоит создать и издать учебники на основе самых современных методик, усилить в школах такие направления, как технологии, основы инженерии, математика, искусство, иностранные языки, переоснастить предметные лаборатории. Следует также уделить внимание обеспечению преемственности систем дошкольного и высшего образования", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что также необходимо пересмотреть требования к директорам общеобразовательных школ и их заместителям. Целесообразно назначать на должность директора кадры, обладающие управленческими (менеджерскими) способностями, резко повысить ответственность заместителей по духовно-просветительской и учебной работе.

Особое внимание также уделялось вопросам финансирования системы народного образования. Отмечалось, что при формировании Государственного бюджета на 2019 год целесообразно повысить объем финансирования сферы, а также для привлечения высококвалифицированных специалистов создать отдельный фонд при Министерстве народного образования.

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