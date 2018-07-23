Международный банк Азербайджана представил новую кредитную кампанию "Yay krediti"

23 июля 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана, учитывая потребности клиентов в сезон летних отпусков, дал старт новой кредитной кампании под названием “Yay krediti”, собщает банк в понедельник.

Основным преимуществом этой кампании является то, что кредит наличными в банке можно получить сейчас, а начать вносить ежемесячные выплаты по нему только через три месяца. То есть, в первые три месяца после оформления кредита клиент выплачивает лишь ежемесячные проценты, а выплата основного долга начинается лишь спустя три месяца.

Кампанией могут воспользоваться все держатели зарплатных карт Международного банка Азербайджана. Для держателей пенсионных карт кредиты в рамках кампании предлагаются со скидкой в два процента на текущую процентную ставку по кредиту и оформляются без комиссии.

Другие преимущества данной кампании:

  • Сумма кредита – до 20 000 манатов

  • Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

  • Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 24%

  • Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

  • Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 23 июля по 21 августа.

Наличный кредит “Yay krediti” можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние восемь цифр номера зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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