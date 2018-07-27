Акции Facebook упали на 19% на нью-йоркской бирже

Акции компании Facebook на нью-йоркской бирже к закрытию сессии рухнули на 18,51% до отметки $177,18 за акцию. Как отметила телекомпания CNN, рыночная капитализация компании сократилась на 120 млрд, что стало "одним из крупнейших снижений за всю историю для акционерной компании". Ранее самое крупное снижение акций Facebook было зафиксировано 27 июля 2012 года, когда они упали на 11,7%, пишет ТАСС.

По оценкам телекомпании Fox News, состояние главы компании Марка Цукерберга сократилось в результате падения курса акций на $16 млрд.

Нынешнее падение курса акций Facebook связано с отчетом компании об итогах второго квартала, которые оказались хуже прогнозов. В частности, выручка компании во втором квартале (завершился 30 июня) выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла $13,23 млрд, однако эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере $13,36 млрд. Как отметила газета The New York Times, наибольшее беспокойство у инвесторов вызвал прогноз, согласно которому выручка компании будет расти более медленными темпами.

"То, что случилось с акциями Facebook - это шок", - привело информационное агентство Associated Press (AP) слова портфельного менеджера компании TrimTabs Asset Management Теда Теодора. "Для столь крупной компании потерпеть столь резкое снижение курса акций - это просто поразительно, - отметил в свою очередь руководитель департамента инвестиций банка Wells Fargo Эрик Дэвидсон. - Инвесторы будут внимательно изучать вопрос о том, были ли какие-то конкретные причины для столь резкого снижения курса, или же это свидетельствует о существовании каких-то более широких проблем".

В то же время, по мнению аналитика компании BTIG Ричарда Гринфилда, компания "сознательно пошла на то, чтобы отказаться от краткосрочных финансовых приоритетов в пользу долговременной кампании по расширению аудитории пользователей, которая сейчас достигает почти 2,5 млрд в месяц".

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