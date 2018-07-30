В Узбекистане объявлена налоговая амнистия

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева будут списаны задолженности индивидуальных предпринимателей по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам, передаёт "Подробно.uz".

В частности, будут списаны задолженности, числящиеся за физическими лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальными предпринимателями, не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля, а также за физическими лицами, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Списание задолженности осуществляется в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в установленном законодательством порядке вышеуказанными лицами в срок до 1 января 2019 года.

Мирзиёев также отменил порядок единовременного взимания фиксированного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, исчисленного исходя из установленной ставки по соответствующему виду деятельности в годовом размере.

Теперь Государственный налоговый комитет (ГНК) до конца октября должен провести инвентаризацию безнадежной к взысканию задолженности по налогам и другим обязательным платежам, пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), числящиеся за субъектами предпринимательства – юридическими лицами, с дальнейшим принятием мер по списанию указанной задолженности.

Президент также поручил ГНК до конца августа внести в Кабинет министров предложения по порядку приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам и не осуществляющих предпринимательскую деятельность в течение двух месяцев, а также упрощению порядка ликвидации организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, а также совершенствованию механизмов списания безнадежной задолженности бездействующих организаций и организаций, учредители которых отсутствуют длительное время.

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