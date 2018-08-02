Совокупный доход Банка ВТБ (Казахстан) вырос в 33 раза

2 августа 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2018 года совокупный доход Банка ВТБ (Казахстан) вырос в 32,9 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в четверг казахские СМИ со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Так, совокупный доход банка вырос с 33 миллионов до 1,085 миллиарда тенге в течение года. Чистая прибыль банка выросла в 11 раз с 90,94 миллиона до 1,08 миллиарда тенге.

Кроме того, по состоянию на конец июня капитал банка составил 16,7 миллиарда тенге, обязательства - 120,27 миллиарда тенге. Активы банка составили 136,97 миллиарда тенге.

Отметим, что уставный капитал банка равен 27,3 миллиарда тенге.

Банк занимает 23-е место по активам, 17-е место по доходам за полугодие и 11-е место по рентабельности активов среди 32 банков Казахстана.

Официальный курс на второе августа составил 348,21 KTZ/USD.

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