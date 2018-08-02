БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай обсудили условия открытия рейса Астана – Гонконг, сообщают казахские СМИ со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Как сообщается, обсуждения состоялись во время визита гонконгской делегации в Казахстан.
Делегацию Гонконга возглавил главный помощник секретаря бюро транспорта правительства специального административного района Гонконг Уай Сам Ау.
На переговорах с председателем комитета гражданской авиации Казахстана Талгатом Ластаевым гонконгская сторона выразила заинтересованность в увеличении пассажирского и грузового трафика между аэропортами Алматы и Гонконга.
Также в ходе встречи обсуждались условия открытия рейса Астана - Гонконг.
В настоящее время установлено прямое регулярное воздушное сообщение по маршруту Алматы - Гонконг с частотой три рейса в неделю, выполняемое авиакомпанией «Эйр Астана».
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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