БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай обсудили условия открытия рейса Астана – Гонконг, сообщают казахские СМИ со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Как сообщается, обсуждения состоялись во время визита гонконгской делегации в Казахстан.

Делегацию Гонконга возглавил главный помощник секретаря бюро транспорта правительства специального административного района Гонконг Уай Сам Ау.

На переговорах с председателем комитета гражданской авиации Казахстана Талгатом Ластаевым гонконгская сторона выразила заинтересованность в увеличении пассажирского и грузового трафика между аэропортами Алматы и Гонконга.

Также в ходе встречи обсуждались условия открытия рейса Астана - Гонконг.

В настоящее время установлено прямое регулярное воздушное сообщение по маршруту Алматы - Гонконг с частотой три рейса в неделю, выполняемое авиакомпанией «Эйр Астана».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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