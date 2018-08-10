Эрдоган заявил о бесперспективности экономического давления на Турцию

10 августа 2018 11:11 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бесперспективности попыток оказать экономическое давление на страну, в частности, посредством дестабилизации финансовой системы.

Глава государства призвал население игнорировать антитурецкие кампании, инициированные недругами Турции. "Проводятся (против Турции – ред.) различные кампании. Не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и бог", — сказал президент Эрдоган, обращаясь к гражданам в городе Ризе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

В пятницу курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений в очередной раз обновил исторический минимум, достигнув 5,96 лиры за доллар.