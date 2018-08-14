Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов

14 августа 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 12 сентября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определены сроки внедрения системы моментальных платежей в Азербайджане
ИКТ 13:41
В Азербайджане подешевели золото и серебро
Бизнес 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 августа
Бизнес 09:23
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 14 августа
Бизнес 13 августа 17:06
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Бизнес 13 августа 14:21
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Бизнес 13 августа 10:34
Лента новостей
В Азербайджане внедрят европейскую классификацию гостиниц и отелей
Туризм 16:01
Частный коммерческий банк Узбекистана осуществит дополнительный выпуск акций
Бизнес 16:00
На севере Италии обрушился мост (ФОТО)
США 16:00
Проект транзита азербайджанского газа в Болгарию освобожден от тарифного регулирования
Энергетика 15:53
В Азербайджане на одной из железнодорожных станций идет монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)
Бизнес 15:52
Сильные дожди в Азербайджане не нанесли серьезного ущерба плантациям табака
Бизнес 15:42
В Азербайджане на картофельных полях обнаружены вредители (ФОТО)
Общество 15:40
Китай и Азербайджан: новые возможности для инвестиций, торговли и реализации совместных проектов в третьих странах (Интервью)
Бизнес 15:40
В Азербайджане создается Госфонд охраны труда
Общество 15:30