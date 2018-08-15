Доля иностранных инвестиций в Астану превысила 27 процентов

БАКУ /Trend/ - С начала года в экономику Астаны было привлечено 519,9 миллиарда тенге, сообщили в администрации столицы Казахстана.

Доля иностранных инвестиций по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросла с 10,5 процента до 27,1 процента. Объем внебюджетных инвестиций вырос с 342,4 миллиарда тенге в январе-июле 2017 года до 461,3 миллирда в январе-июле 2018 года. Их доля в объеме инвестиций в основной капитал составила 88,7 процента.

Рост промышленности составил 3,1 процента (331,6 миллиарда тенге), включая рост обрабатывающей промышленности на 3,5 процента.

Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8 процента до 908,8 миллиарда тенге. Налоговые поступления в бюджет от субъектов МСБ составили порядка 214 миллиардов тенге (или 46 процентов от общих налоговых поступлений и платежей).

Торговый оборот столицы вырос на 3,6 процента, составив 650,8 миллиарда тенге.

Объемы поступлений в государственный бюджет на 1 августа составили 556,2 миллиарда тенге (повышение на 2,3 процента).

Во втором полугодии планируется реализация крупных инвестиционных инфраструктурных проектов, таких как новая легкорельсовая транспортная система, строительство ливневой канализации, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, строительство дорог, многоэтажных жилых комплексов и других объектов.

Всего до конца года планируется реализовать проектов на сумму более 470,5 миллиарда тенге.

Официальный курс на 15 августа составил 363,28 KZT/USD.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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