Получите премиальную скидку в дьюти-фри с банком Silk Way и сервисом Mydutyfree

16 августа 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Клиенты SW Bank теперь имеют возможность получить 12-процентную скидку на покупки в аэропорту имени Гейдар Алиева, сообщает банк в четверг.

Если у вас есть карта SW Miles, зайдите на сайт www.banksilkway.az и получите промо-код. Выберите товары в дьюти-фри на mydutyfree.net перед путешествием, оформите предварительный заказ и введите промо-код: swmiles. Ваша покупка будет готова к тому времени, как вы прибудете в аэропорт. На кассе обязательно нужно будет провезти оплату через карту SW Miles.

Mydutyfree позволяет узнать о ценах в аэропорту, спланировать покупку и получить скидки. Товары из предзаказов собирают заранее, поэтому путешественники могут быстро забрать свою покупку и не тратить время до вылета.

Воспользуйтесь скидкой Mydutyfree и сэкономьте еще больше на покупках в аэропорту!

Хотели бы напомнить, что Miles карта банка Bank Silk Way - совместная платежная карта, которая объединяет в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы Azal Miles. Оплачивая с помощью карт Miles ежедневные покупки и услуги, держатель набирает баллы на свой счет. Баллы начисляются при расчетах в любой валюте мира (в манатном эквиваленте). Мили начисляются так же за полеты на рейсах авиакомпании AZAL. Полученные мили владелец карты Miles может обменять на бесплатный полет на рейсах авиакомпании AZAL, повышение класса обслуживания на борту самолета или услуги партнеров программы AZAL Miles.

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка, зайдите на сайт www.banksilkway.az, позвоните в центр обслуживания клиентов на номер (012) 931 или зайдите на официальную страницу банка в Facebook (www.fb.com/swbankmiles)

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