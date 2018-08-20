Россия и Азербайджан подпишут крупный пакет документов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Между Россией и Азербайджаном планируется в ближайшее время подписание крупного пакета документов. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, в пакет войдут элементы сотрудничества в экономических и гуманитарной сферах.

"Этот пакет документов будет фиксировать основополагающий подход к экономическому сотрудничеству. Мы нацелены в первую очередь на увеличение товарооборота. В 2017 году он составил порядка 2,6 миллиарда долларов. Надеемся на его дальнейший рост рост", - сказал дипломат.

По словам Бочарникова, обе страны также намерены продолжать развивать сотрудничество в сферах промышленности, транспорта и в ряде других отраслей.

"Скоро мы увидим создание совместных предприятий с российским участием, которые будут создавать фон для дальнейшего нашего сближения", - сказал посол.

Он также отметил, что в последнее время активизировалась работа Деловых советов двух стран, в которых сменились председатели. "С нашей стороны Совет представлен свыше 70 компаниями. Интересы бизнеса должны быть учтены, когда государство планирует направления развития. До конца года нашему экономическому сотрудничеству будет дан новый стимул", - сказал Бочарников.

Отметим, что решение о создании Российско-азербайджанского делового совета было принято в 2015 году в рамках XV заседания межправительственной комиссии. Азербайджано-российский деловой совет был создан в 2016 году. Последнее заседание расширенного состава Деловых советов двух стран состоялось в декабре 2017 года.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2018 года составил 1,3 миллиарда долларов. На РФ приходятся 7,89 процента всего внешнеторгового оборота республики. За год товарооборот между странами вырос почти на 17 процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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