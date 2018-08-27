Азербайджанская продкомпания принята на листинг Бакинской фондовой биржи

27 августа 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продовольственная компания ОАО Seba принята на листинг Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает в понедельник биржа.

В сообщении отмечено, что акции банка будут котироваться на альтернативном рынке.

Всего для торговли зарегистрированы 2 395 296 акций с первичной торговой стоимостью каждой акции в два маната.

ОАО Seba создано в 1996 году за счет реконструкции материально-технической базы Девечинской птицефабрики, которая была запущена в эксплуатацию в 1981 году. В соответствии с первой Государственной программой приватизации в 1997 году Девечинская птицефабрика успешно прошла процесс приватизации.

В январе 2002 года на фабрике были начаты работы по восстановлению прежних производственных мощностей, установке современного оборудования, ремонту и наладке имеющихся механизмов и установок и так далее и в течение шести месяцев предприятие было приведено в готовность к производству годовой продукции. Компании был выделен кредит на сумму 13 миллиардов манатов, который был направлен на восстановление производства. К производству были привлечены опытные и квалифицированные кадры, ранее работавшие на этом же предприятии.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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