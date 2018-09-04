За год резервы Центробанка Азербайджана выросли почти на 8%

4 сентября 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На конец июля 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 402,3 миллиона долларов (7,9 процента) - до 5 503,5 миллиона долларов.

Эти цифры приведены в статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА.

За июль резервы Центробанка сократились на 43,4 миллиона долларов, а с начала года - выросли на 168,9 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос на 20%
Бизнес 15:42
Почти 74% вкладов в регионах Азербайджана пришлись на манаты
Бизнес 14:14
Свыше 80% кредитов в регионах Азербайджана выдаются в манатах
Бизнес 13:41
Наличность в обращении в Азербайджане выросла на 7%
Бизнес 13:10
Кредитование в национальной валюте в Азербайджане выросло на 8%
Бизнес 12:19
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 09:28
Лента новостей
В работе Youtube произошел сбой
В мире 18:31
Азербайджанский банк готов расширить выдачу синдицированных кредитов (Эксклюзив)
Бизнес 18:30
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 18:27
Почта Азербайджана готовится к эмиссии карт Visa International
ИКТ 18:26
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе
Политика 18:16
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 18:10
Государственная комиссия обнаружила серьезные изъяны в работе ОАО "Азерэнержи"
Политика 18:07
Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР
Беларусь 18:05
Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе
Социум 18:00