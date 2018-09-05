Эльмар Мамедъяров: Между Азербайджаном и Японией может быть открыт прямой авиарейс

5 сентября 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Японией может быть открыт прямой авиарейс.

Об этом в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Японии Таро Коно в Баку сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Мамедъяров сказал, что на сегодняшней встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

«Связи между странами находятся на высоком уровне. В Азербайджане действуют 30 японских компаний и до сегодняшнего дня Япония инвестировала в Азербайджан примерно семь миллиардов долларов, которые в преимущественно вложены в нефтяной сектор. В ходе встречи обсуждались вопросы вложения инвестиций в различные сферы экономики. Также растет число туристов, прибывающих из Японии в Азербайджан. Для развития взаимного турпотока сегодня мы также обсудили вопрос запуска прямого авиарейса между Японией и Азербайджаном», - добавил глава МИД Азербайджана.

Министр сказал, что японские компании заинтересованы в участии в инфраструктурных проектах в Азербайджане, и добавил, что Япония проявляет большой интерес к развитию транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад.

Одним из обсуждаемых на встрече вопросов было урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Позиция Японии по этому вопросу ясна. Они считают, что данный конфликт должен найти свое решение в ближайшее время», - сказал Мамедъяров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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