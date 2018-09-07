Азербайджанский Kapital Bank упростил условия по платежным картам

7 сентября 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях повышения качественного уровня обслуживания клиентов Kapital Bank продолжает внедрять целый ряд инновационных услуг. Как говорится в сообщении Kapital Bank, распространенном в пятницу, банк упростил условия по платежным картам и предлагает их клиентам на бесплатной основе. Таким образом, при минимальном первоначальном взносе 20 манатов клиент становится владельцем карты Visa от Kapital Bank, сроком на 2 года. Первоначальная сумма может быть использована владельцем карты в любое время.

Kapital Bank является членом международной платежной системы Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Следует отметить, на данный момент Kapital Bank имеет около трех миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессингового центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 POS-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский банк готовится запустить Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
ИКТ 5 сентября 16:17
Такситные карты придают дополнительную прозрачность всей финансовой системе Азербайджана
Бизнес 5 сентября 11:50
Интерес к акциям азербайджанских банков постепенно повышается - эксперт
Бизнес 29 августа 15:21
Состоялся третий тираж лотереи "Все такситы ведут в Милан"
Бизнес 28 августа 13:07
Покупай с помощью BirKart — заработай 50 манатов!
Бизнес 20 августа 18:22
Kapital Bank наградил победителя игр «Брейн-ринг»
Бизнес 15 августа 13:29
Лента новостей
Решение сирийского кризиса за один день невозможно – Эрдоган
Турция 16:55
Путин назвал изгнание боевиков из Идлиба главной задачей
Россия 16:47
Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата
Политика 16:34
Кабмин России одобрил проект межправсоглашения с Узбекистаном по строительству АЭС
Узбекистан 16:32
Владимир Путин посетит Узбекистан
Узбекистан 16:19
Учения «Сокол ТурАз - 2018» продолжаются (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:18
Путин призвал Эрдогана и Роухани к усилению координации по Сирии
Россия 16:16
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили объемы производства продукции
Беларусь 15:56
Ситуация в сирийском Идлибе является критичной – Эрдоган
Турция 15:55