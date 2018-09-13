PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе

13 сентября 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – представляет на рынке новый продукт расчетно–кассового обслуживания (РКО) на пакетной основе. Продукт ориентирован на клиентов Банка сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Тарифные пакеты включают в себя такие основные услуги РКО, как локальные и международные платежи, операции с наличностью, валютные операции, корпоративные карты, эквайринг и др.

На сегодняшний день в продуктовой линейке PASHA Bank представлены пять видов тарифных пакетов, в каждом из которых учитываются различные особенности малого и среднего бизнеса, а также уровень сотрудничества Клиента с Банком. Выбирая максимально соответствующий потребностям своего бизнеса тарифный пакет и ежемесячно оплачивая определенную комиссию, Клиент полностью контролирует свои затраты в рамках расчетно–кассового обслуживания, получая при этом оптимальный набор и объем услуг, в том числе возможность пользоваться эксклюзивными тарифами.

По словам директора Департамента по работе с клиентами МСБ PASHA Bank Александра Головко, в современных условиях рынка бизнесу необходимо уделять внимание как оптимизации своих расходов и операционной деятельности, так и повышению эффективности управления своими финансовыми средствами. В виду этого, разработанные PASHA Bank тарифные пакеты могут стать отличным инструментом для решения каждодневных задач предпринимателей.

«Упомянутый выше подход по обслуживанию клиентов МСБ представляет собой индивидуальное решение, сформированное с учетом потребностей каждого отдельно взятого бизнеса в зависимости от стоящих перед ним задач. Основным преимуществом использования данного решения для предпринимателя является возможность оптимизировать свои ежедневные банковские операции, планировать свои расходы и управлять ими, сосредотачиваясь на самом важном – решении стратегических задач развития своего бизнеса», - подытожил А. Головко.

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