Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

15 сентября 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

3 сентября

1,7

10 сентября

1,7

4 сентября

1,7

11 сентября

1,7

5 сентября

1,7

12 сентября

1,7

6 сентября

1,7

13 сентября

1,7

7 сентября

1,7

14 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0253 маната (1,29 процента). Средневзвешенный курс составил 1,97392 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 сентября

1,9729

10 сентября

1,963

4 сентября

1,9727

11 сентября

1,9722

5 сентября

1,9712

12 сентября

1,9699

6 сентября

1,9778

13 сентября

1,9762

7 сентября

1,9770

14 сентября

1,9883

Средний курс за неделю

1,97432

Средний курс за неделю

1,97392

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0005 маната (2,06 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02448 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 сентября

0,0251

10 сентября

0,0243

4 сентября

0,0250

11 сентября

0,0241

5 сентября

0,0250

12 сентября

0,0245

6 сентября

0,0249

13 сентября

0,0247

7 сентября

0,0245

14 сентября

0,0248

Средний курс за неделю

0,0249

Средний курс за неделю

0,02448

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0124 маната (4,68 процента). Средневзвешенный курс составил 0,26734 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 сентября

0,2590

10 сентября

0,2649

4 сентября

0,2565

11 сентября

0,2623

5 сентября

0,2546

12 сентября

0,2644

6 сентября

0,2578

13 сентября

0,2678

7 сентября

0,2578

14 сентября

0,2773

Средний курс за неделю

0,25714

Средний курс за неделю

0,26734

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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