Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
3 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
4 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
5 сентября
|
1,7
|
12 сентября
|
1,7
|
6 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
7 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0253 маната (1,29 процента). Средневзвешенный курс составил 1,97392 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 сентября
|
1,9729
|
10 сентября
|
1,963
|
4 сентября
|
1,9727
|
11 сентября
|
1,9722
|
5 сентября
|
1,9712
|
12 сентября
|
1,9699
|
6 сентября
|
1,9778
|
13 сентября
|
1,9762
|
7 сентября
|
1,9770
|
14 сентября
|
1,9883
|
Средний курс за неделю
|
1,97432
|
Средний курс за неделю
|
1,97392
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0005 маната (2,06 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02448 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 сентября
|
0,0251
|
10 сентября
|
0,0243
|
4 сентября
|
0,0250
|
11 сентября
|
0,0241
|
5 сентября
|
0,0250
|
12 сентября
|
0,0245
|
6 сентября
|
0,0249
|
13 сентября
|
0,0247
|
7 сентября
|
0,0245
|
14 сентября
|
0,0248
|
Средний курс за неделю
|
0,0249
|
Средний курс за неделю
|
0,02448
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0124 маната (4,68 процента). Средневзвешенный курс составил 0,26734 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 сентября
|
0,2590
|
10 сентября
|
0,2649
|
4 сентября
|
0,2565
|
11 сентября
|
0,2623
|
5 сентября
|
0,2546
|
12 сентября
|
0,2644
|
6 сентября
|
0,2578
|
13 сентября
|
0,2678
|
7 сентября
|
0,2578
|
14 сентября
|
0,2773
|
Средний курс за неделю
|
0,25714
|
Средний курс за неделю
|
0,26734
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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