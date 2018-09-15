Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 сентября 1,7 10 сентября 1,7 4 сентября 1,7 11 сентября 1,7 5 сентября 1,7 12 сентября 1,7 6 сентября 1,7 13 сентября 1,7 7 сентября 1,7 14 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0253 маната (1,29 процента). Средневзвешенный курс составил 1,97392 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 сентября 1,9729 10 сентября 1,963 4 сентября 1,9727 11 сентября 1,9722 5 сентября 1,9712 12 сентября 1,9699 6 сентября 1,9778 13 сентября 1,9762 7 сентября 1,9770 14 сентября 1,9883 Средний курс за неделю 1,97432 Средний курс за неделю 1,97392

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0005 маната (2,06 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02448 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 сентября 0,0251 10 сентября 0,0243 4 сентября 0,0250 11 сентября 0,0241 5 сентября 0,0250 12 сентября 0,0245 6 сентября 0,0249 13 сентября 0,0247 7 сентября 0,0245 14 сентября 0,0248 Средний курс за неделю 0,0249 Средний курс за неделю 0,02448

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0124 маната (4,68 процента). Средневзвешенный курс составил 0,26734 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 3 сентября 0,2590 10 сентября 0,2649 4 сентября 0,2565 11 сентября 0,2623 5 сентября 0,2546 12 сентября 0,2644 6 сентября 0,2578 13 сентября 0,2678 7 сентября 0,2578 14 сентября 0,2773 Средний курс за неделю 0,25714 Средний курс за неделю 0,26734

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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