Официальный курс маната к мировым валютам на 17 сентября (Версия 2)

17 сентября 2018 10:04 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9781 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

17.09.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9781

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2165

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0427

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7999

1 бразильский реал

1 BRL

0.4074

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1138

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1507

1 чешская крона

1 CZK

0.0777

1 чилийский песо

1 CLP

0.2473

1 китайский юань

1 CNY

0.2475

1 датская крона

1 DKK

0.2652

1 грузинский лари

1 GEL

0.6527

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0234

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2239

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0114

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.188

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7574

1 израильский шекель

1 ILS

0.4752

1 канадский доллар

1 CAD

1.3043

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6144

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1116

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4108

1 мексиканский песо

1 MXP

0.09

1 молдавская лея

1 MDL

0.1013

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2062

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0213

1 польский злотый

1 PLN

0.4596

1 российский рубль

1 RUB

0.025

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.236

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3846

1 турецкая лира

1 TRY

0.2757

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0605

100 японских иен

100 JPY

1.5181

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1144

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