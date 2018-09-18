В Азербайджане выросло производство автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-августе 2018 года в сферах производства машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 209,6 миллиона манатов, говорится в сообщении Государственного комитета статистики, распространенном во вторник.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автомобилей выросло в 32 раза, машин и оборудования - на 16 процентов, производство других транспортных средств уменьшилось на 61,7 процента.

За этот период было произведено 977 тракторов, 311 легковых автомобилей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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