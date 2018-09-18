МАЗ создаст СП с крупнейшим производителем специальной техники в Узбекистане (Эксклюзив)

18 сентября 2018 16:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Курс сума не перетерпит значительных изменений до конца года - Центробанк Узбекистана
Бизнес 16:21
Стала известна точная дата открытия первого в Узбекистане горнолыжного курорта
Туризм 15:22
IFC привлекла $10 млн. в экономику Узбекистана на сумовых облигациях
Бизнес 14:30
Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии
Беларусь 13:52
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
Директор управления британского банка HSBC назначен советником министра финансов Узбекистана
Бизнес 12:06
Лента новостей
Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год
Россия 17:31
Путин призвал серьезно разобраться с инцидентом со сбитым в Сирии Ил-20
Россия 17:29
Посол Чехии посетил БГУ (ФОТО)
Общество 17:29
Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
Россия 17:22
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Россия 17:22
В погоне за звездами: в Азербайджане набирает обороты астротуризм
Точка зрения 17:19
Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу - администрация президента
Турция 17:18
Казахстан и Германия намерены развивать сотрудничество в области высоких технологий
Бизнес 17:14
UNEC – очередной шаг в направлении исследовательского университета
Общество 17:14