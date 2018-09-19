Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание

БАКУ /Trend/ - В среду цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся накануне, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 19 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,392 маната, составив 2043,519 маната, серебра - на 0,1118 маната, до 24,1462 маната, платины – на 31,3055 маната, до 1391,0505 маната, палладия – на 52,411 маната, до 1729,002 маната.
|
Название
|
19.09.18
|
18.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2043,519
|
2037,127
|
Серебро
|
XAG
|
24,1462
|
24,0344
|
Платина
|
XPT
|
1391,0505
|
1359,745
|
Палладий
|
XPD
|
1729,002
|
1676,591
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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