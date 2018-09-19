Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание

БАКУ /Trend/ - В среду цены на банковские металлы в Азербайджане продолжили рост, начавшийся накануне, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 19 сентября подорожала по сравнению со вторником на 6,392 маната, составив 2043,519 маната, серебра - на 0,1118 маната, до 24,1462 маната, платины – на 31,3055 маната, до 1391,0505 маната, палладия – на 52,411 маната, до 1729,002 маната.

Название 19.09.18 18.09.18 Золото XAU 2043,519 2037,127 Серебро XAG 24,1462 24,0344 Платина XPT 1391,0505 1359,745 Палладий XPD 1729,002 1676,591

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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