Минтруда и Агентство по развитию МСБ Азербайджана расширят сотрудничество (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса был подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум подписали министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Выступая на церемонии подписания, Бабаев отметил, что социально-экономические реформы, проводимые в стране Президентом Ильхамом Алиевым, наряду с развитием экономики также способствуют повышению благосостояния народа.

"Подписанные главой государства указы и распоряжения, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства, увеличение роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны наряду с тем, что имеют важное значение, также являются показателем внимания и заботы о развитии предпринимательства с точки зрения приведения системы управления в соответствие с современными требованиями", - сказал Бабаев.

По его словам, в результате осуществляемых мер обеспечивается быстрое и конкурентоспособное развитие ненефтяного сектора, расширение потенциальных возможностей этого сектора, создание новых сфер производства, рост объема продукции, заменяющей импорт за счет местного производства, рост более чем в четыре раза числа субъектов предпринимательства. Доля частного сектора в занятости составляет более 75 процентов, добавил Бабаев.

Как сказал министр, до конца года семь тысяч семей в рамках программы самозанятости построят свой семейный бизнес.

Бабаев отметил, что меморандум, подписанный между министерством труда и соцзащиты населения и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, регулирует сотрудничество в осуществлении соответствующих мер с целью совместной деятельности, реализации совместных проектов.

Орхан Мамедов, в свою очередь, отметил, что подписанный меморандум определяет новые направления и формы сотрудничества, отвечающие вызовам развитию с точки зрения эффективной координации и реализации целей по повышению уровня занятости.

"Существует широкая платформа относительно самозанятости, обеспечения занятости социально чувствительных групп населения, применения современных моделей бизнеса, позволяющих реализовывать социальные и экономические цели во взаимосвязи путем поощрения создания малых бизнесов. Данный меморандум будет развивать эту платформу для совместных усилий в указанных направлениях", - сказал он.

Мамедов отметил, что плодотворное сотрудничество между новыми институтами, такими как сеть "Друзей малого и среднего бизнеса", которая находится на стадии формирования со стороны Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения, которое, в свою очередь, находится на стадии создания со стороны мин труда, будет создавать широкие возможности для реализации совместных целей.

В рамках меморандума стороны достигли договоренности о сотрудничестве по совместной организации и реализации около 30 видов деятельности. Они охватывают сотрудничество по созданию малого бизнеса для малоимущих семей и людей с инвалидностью, совместной деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства, поощрению привлечения на добровольной основе молодых специалистов и студентов в предпринимательство с целью поддержки малого и среднего бизнеса, подготовке совместной платформы по сотрудничеству добровольцев Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения и по другим направлениям.

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