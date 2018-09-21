Зарплатные карты от PASHA Bank

21 сентября 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зарплатные карты от PASHA Bank предоставляют возможность владельцам карт осуществлять безналичные платежи в торговых и сервисных центрах, платежи через Интернет, а также снимать наличные в банках и банкоматах в Азербайджане и до 200 стран мира.

В отличие от существующей в стране практики, PASHA Bank в зависимости от тарифной сетки может не взимать какие-либо комиссионные с владельцев зарплатных карт при снятии наличных средств как в банкоматах PASHA Bank, так и в банкоматах других банков в Азербайджане.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка.

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