БАКУ /Trend/ - Зарплатные карты от PASHA Bank предоставляют возможность владельцам карт осуществлять безналичные платежи в торговых и сервисных центрах, платежи через Интернет, а также снимать наличные в банках и банкоматах в Азербайджане и до 200 стран мира.

В отличие от существующей в стране практики, PASHA Bank в зависимости от тарифной сетки может не взимать какие-либо комиссионные с владельцев зарплатных карт при снятии наличных средств как в банкоматах PASHA Bank, так и в банкоматах других банков в Азербайджане.

Более подробную информацию можно получить на сайте банка.

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