Президент AZAL встретился с послом Швейцарии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент AZAL Джахангир Аскеров провел встречу с послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Филиппом Штадлером.

Как говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», распространенном в пятницу, в ходе встречи были обсуждены вопросы касательно новых рейсов Баку-Женева-Баку, которые планируются начать с 30 октября текущего года.

Джахангир Аскеров сообщил, что полеты в Женеву будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A319 с улучшенным комфортом кресел в трех классах обслуживания – VIP Club, Business Class и эконом-класс.

В свою очередь, посол поблагодарил президента AZAL за открытие этого направления и выразил готовность оказать любую сопутствующую поддержку «Азербайджанским Авиалиниям» в вопросе продвижения данного рейса.

Стороны договорились совместными усилиями привлекать пассажиров на данный рейс и увеличить туристический поток, а также пришли к решению продолжить переговоры по данному вопросу с привлечением официальных лиц со стороны туристических ведомств обоих стран.

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