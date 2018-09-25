Узбекистан инвестирует в санаторно-курортный сектор Ставропольского края

БАКУ /Trend/ - На Ставрополье с деловой миссией прибыла официальная делегация Узбекистана, передаёт "Подробно.uz".

В рамках визита состоялась встреча членов делегации, возглавляемой главой администрации Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым с губернатором края Владимиром Владимировым.

Глава края отметил, что сотрудничество Ставрополья с Узбекистаном развивается. В том числе, узбекские инвестиции приходят в санаторно-курортный корпус края. В частности, в этом году начал работу новый бальнеологический корпус в санатории "Узбекистан" в Кисловодске.

Ежегодный взаимный товарооборот составляет более 12 миллионов долларов. Основу краевого экспорта в Узбекистан составляют промышленные товары, минеральные удобрения и продукция сельского хозяйства. В свою очередь край закупает в Узбекистане хлопок, а также его семена для развития хлопководства на своей территории, продукцию легкой промышленности.

Владимир Владимиров назвал перспективные направления для дальнейшего развития сотрудничества. В их числе – проекты в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма.

Шухратбек Абдурахманов подчеркнул заинтересованность Андижанской области в использовании ставропольского опыта развития тепличной отрасли, а также в расширении торгового взаимодействия между двумя регионами.

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