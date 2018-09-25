Латвийская компания открыла в Ташкенте первую в регионе инновационную клинику

25 сентября 2018 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Латвийская компания Concordia Dentistry открыла в Ташкенте первый в Центральной Азии центр инновационной ортодонтии и эстетической стоматологии «Concordia Dentistry Ташкент», сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, «Concordia Dentistry Ташкент» будет работать в сотрудничестве с рижской клиникой по немецкой инновационной методике коррекции прикуса и сбалансированного лечения Neurodontics.

«Наша клиника оснащена по последнему слову техники, и это не просто громкие слова. Именно ташкентский филиал был выбран для размещения iTero сканера – единственного на данный момент в странах Центральной Азии. Аппарат диагностирует полость рта, сделав цифровую модель прикуса в формате 3D, и прогнозирует, как потенциально будет выглядеть ваша улыбка после лечения», – отметил Марис Гржибовскис – куратор ташкентского филиала, приехавший из Риги на открытие.

iTero сканер – полностью цифровой ортодонтический процесс лечения, который делает лечение максимально точным. При первом же визите сканер модулирует позицию прикуса и зубов после лечения.

В клинике будет также применяться инновационная технология инфракрасного света с низкой интенсивностью Orthopulse, которая наполовину сокращает время ортодонтического лечения.

Concordia Dentistry является одной из ведущих клиник ортодонтии в Прибалтике.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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