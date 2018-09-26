В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

26 сентября 2018 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане выросла, платиновых и палладиевых слитков, наоборот, снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 26 сентября подорожала по сравнению со вторником на 5,661 маната, составив 2043,502 маната, серебра - на 0,4269 маната, до 24,6494 маната, платины – подешевела на 3,4765 маната, до 1405,2455 маната, палладия – на 0,2805 маната, до 1806,165 маната.

Название

26.09.18

25.09.18

Золото

XAU

2043,502

2037,841

Серебро

XAG

24,6494

24,2225

Платина

XPT

1405,2455

1408,722

Палладий

XPD

1806,165

1806,4455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
TAP позволит снизить стоимость газа для итальянских семей - управляющий директор
Энергетика 10:03
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 сентября
Бизнес 09:37
Проекты государственного и сводного бюджетов на 2019 год представлены Президенту Азербайджана
Бизнес 09:28
Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)
Энергетика 09:00
Ракетоноситель Arian-5 приведен в стартовую готовность с азербайджанским спутником на борту
Экономика 01:53
Оглашены сроки завершения одного из проектов IFC в Азербайджане
Бизнес 25 сентября 20:12
Лента новостей
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 10:09
TAP позволит снизить стоимость газа для итальянских семей - управляющий директор
Энергетика 10:03
БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%
Беларусь 10:02
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Тендеры 10:01
Председателем Сената Италии дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 10:00
"БВШН увлекла профессией инженера и девушек"
Общество 09:57
Вооружённые группировки покидают сирийский Идлиб – Эрдоган
Турция 09:45
Президент Египта заявил о наличии недостатков в деятельности ООН
Арабские страны 09:45
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:39