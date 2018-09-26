В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В среду стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане выросла, платиновых и палладиевых слитков, наоборот, снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 26 сентября подорожала по сравнению со вторником на 5,661 маната, составив 2043,502 маната, серебра - на 0,4269 маната, до 24,6494 маната, платины – подешевела на 3,4765 маната, до 1405,2455 маната, палладия – на 0,2805 маната, до 1806,165 маната.
|
Название
|
26.09.18
|
25.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2043,502
|
2037,841
|
Серебро
|
XAG
|
24,6494
|
24,2225
|
Платина
|
XPT
|
1405,2455
|
1408,722
|
Палладий
|
XPD
|
1806,165
|
1806,4455
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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