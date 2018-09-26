В Азербайджане предложены варианты отчислений на обязательное медстрахование

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане страховые взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС) предлагается удерживать в виде процентов с заработной платы для наемных работников, и в размере 120 манатов в год – для остальных граждан. Об этом в среду сказал глава департамента Агентства обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Араз Насиров.

По его словам, в европейских странах с работодателя и работника удерживаются от 5 до 15 процентов на обязательное медицинское страхование. В Азербайджане же на предварительном этапе предлагается, чтобы размер страховых взносов составил около 3 процентов, где 2 процента придутся на долю работника, 1 процент - на долю работодателя.

Насиров отметил, что эти отчисления позволят улучшить услуги здравоохранения, повысить заработную плату медработников.

Он напомнил, что в настоящее время финансирование системы обязательного медицинского страхования осуществляется государством.

По словам главы департамента Агентства Вугара Гурбанова, будут внесены изменения в базовый пакет системы ОМС.

Коснувшись осуществляемого в настоящее время пилотного проекта ОМС, он отметил, что некоторые заболевания на территориях, где реализуется проект, не были включены в базовый пакет, поэтому они будут предусмотрены в новом пакете.

По словам Гурбанова, новый базовый пакет также будет содержать диагнозы и относящиеся к ним медицинские назначения и лечение. Он добавил, что существующий базовый пакет содержит только медицинские услуги.

Он отметил, что новый пакет будет готов до конца текущего года.

Гурбанов сказал, что с 2019 года систему ОМС запланировано применить по всей стране.

Как сказал ранее директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев, приблизительный размер страховых взносов для получения услуг ОМС определен в 120 манатов.

По его словам, ряд категорий граждан страны будет освобожден от уплаты страховых взносов.

"Это дети, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные семьи. Их расходы по ОМС возьмет на себя государство", - сказал Алиев.

Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

С конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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