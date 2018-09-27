Россия намерена организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан для развития промкооперации

БАКУ /Trend/ - Россия намерена организовать в 2018-2019 годах визиты российских предпринимателей в Азербайджан.

Об этом сказал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев на круглом столе «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

«В целях содействия реализации проектов в сфере промкооперации, направленных, в том числе на создание совместных производств в республике и развития экспорта в третьи страны, Минпромторг совместно с Минэнерго России и Российским экспортным центром формирует план графика организации в 2018-2019 годах серии бизнес-миссий в Азербайджан», - сказал замминистра.

По словам Рязанцева, первую такую миссию предлагается организовать в преддверии заседания межправительственной комиссии, которая запланирована на ноябрь 2018 года.

«Промышленное сотрудничество является драйвером развития любых двухсторонних отношений. При этом, стоит отметить, что в структуре внешней торговли России и Азербайджана значительно превалируют товары не сырьевого направления. Так, в 2017 году удельный вес не сырьевых неэнергетических товаров в российском экспорте составил 97 процентов, а в доле импорта из Азербайджана составил почти 90 процентов. Думаю, что эту тенденцию надо закреплять и развивать», - сказал замминистра.

Рязанцев отметил успешное сотрудничество между двумя странами в сферах транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, фармацевтики, судостроения и нефтегазовой промышленности, судостроения и других.

В качестве успешного примера сотрудничества замминистра привел сборку «КАМАЗ» в Азербайджане. По словам Рязанцева, в ближайшее время модельный ряд «КАМАЗ» в стране расшириться за счет бытовых тягачей и тяжелых самосвалов. Также, планируется создание совместного производства автомобилей «ГАЗ» в Азербайджане.

В Баку в четверг состоялся IX азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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