Болгарская компания готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере морских перевозок

28 сентября 2018 11:30 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Назначен новый председатель Наблюдательного совета MIDA
Бизнес 10:33
Студент БВШН присутствовал при запуске нового азербайджанского спутника на орбиту
Общество 10:30
В Азербайджане усиливается надзор над несчастными случаями на производстве (ФОТО)
Бизнес 10:17
В Греции и Албании очищено 99% территории под газопровод TAP
Энергетика 10:15
В Азербайджане появится Госфонд охраны труда
Бизнес 10:10
Страховой рынок Азербайджана в 2018 году может вырасти на 40% - ассоциация
Бизнес 10:02
Лента новостей
В Ташкенте состоится первый международный инвестиционный форум в сфере туризма
Туризм 11:47
Узбекский банк выпустит 500 тыс. пластиковых карт UnionPay
Бизнес 11:46
Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Узбекистан
Россия 11:45
Расследование по аварии на ТЭС в Мингячевире продолжается - генпрокурор
Политика 11:43
Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники
Китай 11:41
Ребрендинг Nar: оператор представил свой новый фирменный стиль (ФОТО)
ИКТ 11:40
Московская биржа купит 20% в Казахстанской бирже за 338 млн рублей
Казахстан 11:33
Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе (ФОТО)
Политика 11:13
Озимые зерновые в Беларуси посеяны на более чем 80% площадей
Беларусь 11:09