Тема EXPO 2025 Baku полностью соответствует международной повестке дня - министр

29 сентября 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тема EXPO 2025 Baku полностью соответствует международной повестке дня. Об этом сказал сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в субботу с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вдохновляясь своими достижениями в экономическом развитии, успешной социальной политикой, богатым человеческим капиталом и традиционными ценностями мультикультурализма, Азербайджан решил выдвинуть кандидатуру города Баку на проведение Всемирной выставки EXPO 2025. Тема мероприятия — "Будем развивать человеческий капитал, построим лучшее будущее" - представляет всеобщий интерес и имеет особое значение для Азербайджана. Она также полностью соответствует международной повестке дня в области развития, в частности повестке ООН по устойчивому развитию», - сказал министр.

Он отметил, что регион Восточной Европы, Кавказа и Каспия никогда не принимал выставку EXPO.

В этом смысле EXPO 2025 Baku будет поистине универсальной с точки зрения расширения своей традиционной географии и станет ярким примером того, что за исторически короткий период - 27 лет независимости - такие страны, как Азербайджан, могут добиться значительных результатов для выдвижения своей кандидатуры на проведение крупномасштабных мероприятий, подобных EXPO, сказал министр.

«Воспользовавшись этой возможностью, я прошу государства-члены Международного бюро выставок проголосовать за Баку на выборах, которые пройдут в Париже в конце ноября этого года», - добавил он.

Отметим, что Азербайджан, в течение 18 лет активно участвующий своими павильонами в шести выставках Expo Международного бюро выставок и завоевавший три награды за высокое качество павильонов, демонстрирует сильную приверженность Expo-движению.

Если будет выбрана кандидатура Баку, то Всемирная выставка Ехро 2025 будет проводиться в течение шести месяцев с 10 мая по 10 ноября 2025 года. Это будет первая Всемирная выставка Международного бюро выставок, организованная в регионе Южного Кавказа.

Окончательное решение по выбору города для проведения выставки Expo 2025 будет принято по итогам встречи Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (BIE) в ноябре этого года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:20
Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно
Казахстан 10:00
Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники (Эксклюзив)
Бизнес 28 сентября 20:22
Удмуртия готова представлять интересы азербайджанского бизнеса в России (Эксклюзив)
Бизнес 28 сентября 19:58
В Бакпорту может быть создана «зеленая» электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 28 сентября 19:36
Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по проекту строительства ветроэлектростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 28 сентября 19:26
Лента новостей
В Китае заявили, что будут поддерживать текущий миропорядок и принципы многосторонности
Китай 11:05
Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана
Туркменистан 10:40
ВС Армении около 100 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Нагорно-карабахский конфликт 10:34
Глава МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 10:34
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:20
Президент Грузии принял участие в Международном форуме мира в США
Грузия 10:11
Беларусь готова участвовать в плане индустриализации Таджикистана
Беларусь 10:06
Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно
Казахстан 10:00
Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили перспективы сотрудничества
Таджикистан 10:00