Кредитный портфель Rabitabank достиг 300 миллионов манатов!

5 октября 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем кредитного портфеля Rabitabank достиг 300 миллионов манатов. К началу текущего года этот показатель составлял 234 миллиона манатов и по итогам третьего квартала текущего года объем роста кредитного портфеля составил 28 процентов, сообщает банк в пятницу.

Рост, в основном, произошел за счет кредитов, предоставляемых предпринимателям и корпоративным клиентам, а также за счет наличных и ипотечных кредитов, выдаваемых физическим лицам. С начала этого года Rabitabank перешел к активному кредитованию и в настоящее время тесно сотрудничает с Фондом развития предпринимательства, Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства, Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Кредиты, предоставляемые для предпринимательства, предлагаются клиентам без комиссий и с процентной ставкой от пяти процентов годовых. Кроме этого, продолжаются кредитные кампании с различными потребительскими целями. В рамках одной из таких кампаний женщинам предпринимателям предлагаются кредиты с годовой процентной ставкой 14,9 процента. Упомянутые кампании будут продолжаться до конца года в связи с 25-летним юбилеем банка.

Rabitabank, являющийся одним из передовых банков страны по бизнес–кредитам, всегда выступает с разными и интересными предложениями в направлении развития предпринимательства.

Rabitabank со своей 25-летней банковской историей, как один из самых крупных банков страны обслуживает своих клиентов с помощью 25 сетей обслуживания и 65 АТМ. Чтобы получить более подробную информацию об услугах, продуктах и выгодных кампаниях банка, достаточно зайти на сайт www.133.az или позвонить в Информационный центр банка по номеру 133.

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