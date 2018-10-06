Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 17,527 маната (0,87 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2033,8273 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
24 сентября
|
2035,104
|
1 октября
|
2020,093
|
25 сентября
|
2037,841
|
2 октября
|
2027,5985
|
26 сентября
|
2043,502
|
3 октября
|
2049,945
|
27 сентября
|
2037,4245
|
4 октября
|
2033,88
|
28 сентября
|
2012,0605
|
5 октября
|
2037,62
|
Средний курс за неделю
|
2033,1864
|
Средний курс за неделю
|
2033,8273
На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0936 маната (0,39 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,3830 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
24 сентября
|
24,1916
|
1 октября
|
24,8087
|
25 сентября
|
24,2225
|
2 октября
|
24,7680
|
26 сентября
|
24,6494
|
3 октября
|
25,1116
|
27 сентября
|
24,5662
|
4 октября
|
24,7977
|
28 сентября
|
24,2852
|
5 октября
|
24,792
|
Средний курс за неделю
|
24,3830
|
Средний курс за неделю
|
24,8556
На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 18,3022 маната (1,32 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1400,0622 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
24 сентября
|
1403,69
|
1 октября
|
1381,76
|
25 сентября
|
1408,722
|
2 октября
|
1404,676
|
26 сентября
|
1405,2455
|
3 октября
|
1414,655
|
27 сентября
|
1406,6565
|
4 октября
|
1397,536
|
28 сентября
|
1376,745
|
5 октября
|
1401,684
|
Средний курс за неделю
|
1400,2118
|
Средний курс за неделю
|
1400,0622
На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 14,773 маната (0,82 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1802,7089 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
24 сентября
|
1778,7525
|
1 октября
|
1812.846
|
25 сентября
|
1806,4455
|
2 октября
|
1806.5475
|
26 сентября
|
1806,165
|
3 октября
|
1797.5885
|
27 сентября
|
1826,752
|
4 октября
|
1798.4895
|
28 сентября
|
1849,175
|
5 октября
|
1798.073
|
Средний курс за неделю
|
1813,458
|
Средний курс за неделю
|
1802,7089
(Автор: Талех Мурсагулов)
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