Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

6 октября 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 17,527 маната (0,87 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2033,8273 маната.

Изменение стоимости унции золота

24 сентября

2035,104

1 октября

2020,093

25 сентября

2037,841

2 октября

2027,5985

26 сентября

2043,502

3 октября

2049,945

27 сентября

2037,4245

4 октября

2033,88

28 сентября

2012,0605

5 октября

2037,62

Средний курс за неделю

2033,1864

Средний курс за неделю

2033,8273

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0936 маната (0,39 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,3830 маната.

Изменение стоимости унции серебра

24 сентября

24,1916

1 октября

24,8087

25 сентября

24,2225

2 октября

24,7680

26 сентября

24,6494

3 октября

25,1116

27 сентября

24,5662

4 октября

24,7977

28 сентября

24,2852

5 октября

24,792

Средний курс за неделю

24,3830

Средний курс за неделю

24,8556

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 18,3022 маната (1,32 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1400,0622 маната.

Изменение стоимости унции платины

24 сентября

1403,69

1 октября

1381,76

25 сентября

1408,722

2 октября

1404,676

26 сентября

1405,2455

3 октября

1414,655

27 сентября

1406,6565

4 октября

1397,536

28 сентября

1376,745

5 октября

1401,684

Средний курс за неделю

1400,2118

Средний курс за неделю

1400,0622

На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 14,773 маната (0,82 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1802,7089 маната.

Изменение стоимости унции палладия

24 сентября

1778,7525

1 октября

1812.846

25 сентября

1806,4455

2 октября

1806.5475

26 сентября

1806,165

3 октября

1797.5885

27 сентября

1826,752

4 октября

1798.4895

28 сентября

1849,175

5 октября

1798.073

Средний курс за неделю

1813,458

Средний курс за неделю

1802,7089

(Автор: Талех Мурсагулов)

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