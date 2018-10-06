Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 17,527 маната (0,87 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2033,8273 маната.

Изменение стоимости унции золота 24 сентября 2035,104 1 октября 2020,093 25 сентября 2037,841 2 октября 2027,5985 26 сентября 2043,502 3 октября 2049,945 27 сентября 2037,4245 4 октября 2033,88 28 сентября 2012,0605 5 октября 2037,62 Средний курс за неделю 2033,1864 Средний курс за неделю 2033,8273

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0936 маната (0,39 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,3830 маната.

Изменение стоимости унции серебра 24 сентября 24,1916 1 октября 24,8087 25 сентября 24,2225 2 октября 24,7680 26 сентября 24,6494 3 октября 25,1116 27 сентября 24,5662 4 октября 24,7977 28 сентября 24,2852 5 октября 24,792 Средний курс за неделю 24,3830 Средний курс за неделю 24,8556

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 18,3022 маната (1,32 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1400,0622 маната.

Изменение стоимости унции платины 24 сентября 1403,69 1 октября 1381,76 25 сентября 1408,722 2 октября 1404,676 26 сентября 1405,2455 3 октября 1414,655 27 сентября 1406,6565 4 октября 1397,536 28 сентября 1376,745 5 октября 1401,684 Средний курс за неделю 1400,2118 Средний курс за неделю 1400,0622

На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 14,773 маната (0,82 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1802,7089 маната.

Изменение стоимости унции палладия 24 сентября 1778,7525 1 октября 1812.846 25 сентября 1806,4455 2 октября 1806.5475 26 сентября 1806,165 3 октября 1797.5885 27 сентября 1826,752 4 октября 1798.4895 28 сентября 1849,175 5 октября 1798.073 Средний курс за неделю 1813,458 Средний курс за неделю 1802,7089

(Автор: Талех Мурсагулов)

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