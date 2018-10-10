Инфляция в Азербайджане составила 2,6%

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает в среду Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары выросли на 2,5 процента, на непродовольственные - 3 процента, а стоимость платных услуг повысилась на 2,5 процента.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в течение сентября выросли на 0,2 процента, на продовольственные товары - на 0,4 процента, на непродовольственные - 0,4 процента, а стоимость платных услуг выросла на 0,1 процента.

В течение месяца повысились цены на муку, манную крупу, на говяжье, баранье и куриное мясо, колбасную и рыбную продукцию, молочные продукцию, сыр и яйца, сливочное, оливковое и растительное масла, огурец, помидор, морковь, картофель, банан, упали цены на круглый рис, гречневую крупу, лимон, мандарин, яблоки, груши, гранат, арбузы, дыню, виноград, зелень, сладкий перец, баклажан, фасоль, лук.

В августе из непродовольственной продукции повысились цены на ткани, одежду, строительные материалы, мебель и домашнюю утварь, ковер и другие напольные покрытия, текстильные изделия для дома, бытовые приборы, электрические приборы, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, ювелирные изделия, а также понизились цены на принадлежности и приборы, применяемые для лечения, легковые автомобили, велосипеды, мобильные телефоны и планшеты.

В сентябре по сравнению с августом из платных услуг повысились цены на ремонт бытовых приборов, автомобилей, на услуги пассажироперевозок по авиатранспорту в страны СНГ, на услуги парикмахера, косметолога, стоматолога, общепита, на арендную плату за квартиры, плату за обучение в компьютерных курсах и курсах иностранного языка. В свою очередь, снизились цены на поездки для отдыха за границу, цены на услуги пассажироперевозок в страны СНГ по железной дороге, на услуги пассажироперевозок по авиатранспорту в другие страны (за исключением стран СНГ).

Отметим, что в январе-августе 2018 года инфляция в Азербайджане составила 2,7 процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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